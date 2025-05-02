Дроны атаковали военный объект космической разведки РФ Звезда

Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Неизвестные дроны в пятницу, 2 мая, атаковали воинскую часть космической разведки России. Речь идет об объекте "Звезда" в Ставропольском крае.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.

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Атака на российский объект космической разведки

Известно, что атакованный объект является частью одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Систему создали в СССР в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда". Ее предназначением был глобальный перехват сигналов со спутников, межконтинентальных линий связи, а также обмена сообщениями между военными объектами других государств.

"Объект "Звезда" — это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ). Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие)", — рассказал Коваленко.

Объект "Звезда" сегодня

Сейчас "Звезда" — не только техническая база, а также часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется для мониторинга ситуации в военных зонах. Кроме того, она необходима россиянам для подготовки информации для информационно-психологических операций.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 апреля дроны СБУ поразили Муромский приборостроительный завод в России, который работал на флот и авиацию.

Ранее стало известно, что россияне во временно оккупированном Севастополе поставили большой десантный корабль Черноморского флота между захваченными украинскими судами, пытаясь обезопасить его от возможного удара.