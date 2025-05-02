Дрони атакували військовий об'єкт космічної розвідки РФ Звезда

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Невідомі дрони у пʼятницю, 2 травня, атакували військову частину космічної розвідки Росії. Йдеться про об'єкт "Звезда" у Ставропольському краї.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у Telegram.

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Атака на російський об'єкт космічної розвідки

Відомо, що атакований обʼєкт є частиною однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Систему створили в СРСР на початку 1970-х років під кодовою назвою "Звезда". Її призначенням було глобальне перехоплення сигналів із супутників, міжконтинентальних ліній зв'язку, а також обміну повідомленнями між військовими об'єктами інших держав.

"Обʼєкт "Звезда" — це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ РФ). Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні)", — розповів Коваленко.

Обʼєкт "Звезда" сьогодні

Наразі "Звезда" — не лише технічна база, а також частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується для моніторингу ситуації у воєнних зонах. Крім того, вона необхідна росіянам для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод у Росії, який працював на флот та авіацію.

Раніше стало відомо, що росіяни в тимчасово окупованому Севастополі поставили великий десантний корабель Чорноморського флоту між захопленими українськими суднами, намагаючись убезпечити його від можливого удару.