Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод

Дрон СБУ. Ілюстративне фото: picture allliance

Безпілотники Служби безпеки України в ніч проти середи, 30 квітня, атакували Муромський приладобудівний завод у Володимирській області Росії. Це підприємство працювало на флот та авіацію Російської Федерації.

Про це повідомили власні джерела Новини.LIVE в СБУ.

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Вночі ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу Росії, яке випускає продукцію для ведення війни проти України. Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також деталей та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.

Відомо, що внаслідок атаки на підприємстві пролунало п'ять вибухів. За попередніми даними, було уражено дві будівлі, там розгорілася пожежа.

В СБУ зауважили, що Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, тому що він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії Росії

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території РФ", — додало джерело в СБУ.

Нагадаємо, днями дрони атакували російський завод "Кремний-Эл" у Брянську.

Також у квітні ЗСУ атакували російський завод з виробництва безпілотників, який розташований на відстані понад 1000 кілометрів від кордону.