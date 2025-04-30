Дроны СБУ поразили Муромский приборостроительный завод

Дрон СБУ. Иллюстративное фото: picture allliance

Беспилотники Службы безопасности Украины в ночь на среду, 30 апреля, атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области России. Это предприятие работало на флот и авиацию Российской Федерации.

Об этом сообщили собственные источники Новини.LIVE в СБУ.

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Ночью ударные дроны СБУ поразили предприятие военно-промышленного комплекса России, которое выпускает продукцию для ведения войны против Украины. Завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также деталей и изделий для военно-морского флота и военной авиации России.

Известно, что в результате атаки на предприятии прогремело пять взрывов. По предварительным данным, были поражены два здания, там разгорелся пожар.

В СБУ отметили, что Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, потому что он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии России

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", — добавил источник в СБУ.

Напомним, на днях дроны атаковали российский завод "Кремний-Эл" в Брянске.

Также в апреле ВСУ атаковали российский завод по производству беспилотников, который расположен на расстоянии более 1000 километров от границы.