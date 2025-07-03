Дроны атаковали российские Липецк и Елец

Горит завод в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В четверг ночью, 3 июля, беспилотники атаковали четыре области в России. В частности, мощные взрывы слышали в городах Липецк и Елец Липецкой области РФ.

Об этом информируют российские Telegram-каналы, губернаторы областей и Минобороны РФ.

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Ночью, 3 июля, громкие взрывы слышали в городах Липецк и Елец Липецкой области РФ — в первом расположен военный аэродром, во втором — завод аккумуляторов.

"После падения беспилотника на стоянке одного из предприятий в Ельце возник пожар. Сейчас огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Однако он не уточнил о каком именно предприятии идет речь. Но отметил, что "сигналы о падении обломков поступают из разных районов".

По его словам, обломки якобы упали на частный жилой дом в Липецком округе, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. А также беспилотник попал в секцию строящегося многоквартирного дома в Ельце.

В то же время Telegram-канал Astra пишет, что жители Липецка и области сообщали о большом количестве взрывов. Они утверждают, что беспилотники снова атаковали завод ПАО "Энергия" в Ельце, который производит аккумуляторы, в частности, для БПЛА, а также батареи для авиации и флота. Пока подтверждений этой информации нет.

Заметим, что этот завод уже атаковали ночью 23 мая. В Липецке расположен российский военный аэродром, где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Его также уже атаковали в августе 2024 года.

Об атаке БПЛА сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в Воронеже в результате падения частей сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома, а из-за обрыва ЛЭП одно село осталось без электричества.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что якобы средства ПВО уничтожили "69 беспилотников". В частности, 27 БпЛА якобы сбили над Белгородской областью, 22 — над Воронежской, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской областью РФ и 2 — над временно оккупированным Крымом.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ничего об атаках не писали.

Telegram-канал Astra также сообщает, что Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Саратова Саратовской области и Тамбова Тамбовской области РФ.

Напомним, что недавно подразделения Службы безопасности Украины нанесли точный удар по объекту военно-промышленного комплекса России.

Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара украинского дрона, вероятно запущенного СБУ, по промышленному объекту в Ижевске.