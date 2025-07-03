Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны атаковали аэродром и завод в России — что известно

Дроны атаковали аэродром и завод в России — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:10
Дроны атаковали российские Липецк и Елец
Горит завод в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В четверг ночью, 3 июля, беспилотники атаковали четыре области в России. В частности, мощные взрывы слышали в городах Липецк и Елец Липецкой области РФ.

Об этом информируют российские Telegram-каналы, губернаторы областей и Минобороны РФ.

Реклама
Читайте также:

Дроны атаковали Россию — что известно

Ночью, 3 июля, громкие взрывы слышали в городах Липецк и Елец Липецкой области РФ — в первом расположен военный аэродром, во втором — завод аккумуляторов.

"После падения беспилотника на стоянке одного из предприятий в Ельце возник пожар. Сейчас огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Однако он не уточнил о каком именно предприятии идет речь. Но отметил, что "сигналы о падении обломков поступают из разных районов".

По его словам, обломки якобы упали на частный жилой дом в Липецком округе, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. А также беспилотник попал в секцию строящегося многоквартирного дома в Ельце.

В то же время Telegram-канал Astra пишет, что жители Липецка и области сообщали о большом количестве взрывов. Они утверждают, что беспилотники снова атаковали завод ПАО "Энергия" в Ельце, который производит аккумуляторы, в частности, для БПЛА, а также батареи для авиации и флота. Пока подтверждений этой информации нет.

Заметим, что этот завод уже атаковали ночью 23 мая. В Липецке расположен российский военный аэродром, где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Его также уже атаковали в августе 2024 года.

Об атаке БПЛА сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в Воронеже в результате падения частей сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома, а из-за обрыва ЛЭП одно село осталось без электричества.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что якобы средства ПВО уничтожили "69 беспилотников". В частности, 27 БпЛА якобы сбили над Белгородской областью, 22 — над Воронежской, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской областью РФ и 2 — над временно оккупированным Крымом.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ничего об атаках не писали.

Telegram-канал Astra также сообщает, что Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Саратова Саратовской области и Тамбова Тамбовской области РФ.

Напомним, что недавно подразделения Службы безопасности Украины нанесли точный удар по объекту военно-промышленного комплекса России.

Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара украинского дрона, вероятно запущенного СБУ, по промышленному объекту в Ижевске.

ВСУ дроны война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации