Удар по заводу Купол в Іжевську - в Генштабі підтвердили атаку

Атака на завод "Купол". Фото: Генштаб ЗСУ

У вівторок, 1 липня, підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали точного удару по об’єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Йдеться про Іжевський електромеханічний завод "Купол", який розташовано в Удмуртській Республіці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Пост Генштабу. Фото: скриншот

Що відомо про атаку по заводу "Купол"

Як зазначають у Генштабі, це підприємство спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії та є одним із ключових елементів російської системи протиповітряної оборони. Ураження цього об’єкта є частиною зусиль щодо зниження обороноздатності противника.

За офіційною інформацією, ракети влучили у корпус №1 на основному виробничому майданчику заводу. В результаті зафіксовано пожежу. Наслідки удару уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — говориться у повідомленні.

Атака по заводу "Купол". Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше у соцмережах поширилися відеозаписи, на яких зафіксовано момент удару українського дрона, ймовірно запущеного СБУ, по промисловому об’єкту в Іжевську.

Пізніше в СБУ офіційно підтвердили атаку дронів на завод "Купол" у російському Іжевську. Це підприємство спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів, а також безпілотників, які використовуються російськими військами у війні проти України.