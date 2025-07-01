Удар по заводу Купол в Ижевске - в Генштабе подтвердили атаку

В Генштабе подтвердили успешный удар СБУ по заводу "Купол" в РФ
Во вторник, 1 июля, подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Речь идет об Ижевском электромеханическом заводе "Купол", который расположен в Удмуртской Республике.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Что известно об атаке по заводу "Купол"
Как отмечают в Генштабе, это предприятие специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия и является одним из ключевых элементов российской системы противовоздушной обороны. Поражение этого объекта является частью усилий по снижению обороноспособности противника.
По официальной информации, ракеты попали в корпус №1 на основной производственной площадке завода. В результате зафиксирован пожар. Последствия удара уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара украинского дрона, вероятно запущенного СБУ, по промышленному объекту в Ижевске.
Позже в СБУ официально подтвердили атаку дронов на завод "Купол" в российском Ижевске. Это предприятие специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов, а также беспилотников, которые используются российскими войсками в войне против Украины.
Читайте Новини.LIVE!