Удар по заводу Купол в Ижевске - в Генштабе подтвердили атаку

Атака на завод "Купол". Фото: Генштаб ВСУ

Во вторник, 1 июля, подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Речь идет об Ижевском электромеханическом заводе "Купол", который расположен в Удмуртской Республике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Пост Генштаба Генштаба. Фото: скриншот

Что известно об атаке по заводу "Купол"

Как отмечают в Генштабе, это предприятие специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия и является одним из ключевых элементов российской системы противовоздушной обороны. Поражение этого объекта является частью усилий по снижению обороноспособности противника.

По официальной информации, ракеты попали в корпус №1 на основной производственной площадке завода. В результате зафиксирован пожар. Последствия удара уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Атака по заводу "Купол". Фото: Генштаб ВСУ

Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара украинского дрона, вероятно запущенного СБУ, по промышленному объекту в Ижевске.

Позже в СБУ официально подтвердили атаку дронов на завод "Купол" в российском Ижевске. Это предприятие специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов, а также беспилотников, которые используются российскими войсками в войне против Украины.