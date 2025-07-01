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В Росії лунали вибухи біля заводу "Купол", що виробляє ЗРК "Тор"

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 11:04
В Іжевську атака дронів — горить оборонний завод Купол
Дим від пожежі на заводі в Іжевську. Фото: соцмережі

У понеділок, 1 липня, в місті Іжевськ, столиці Удмуртії в центральній частині Росії, пролунали потужні вибухи. За повідомленнями російських джерел, інцидент стався в районі Іжевського електромеханічного заводу "Купол", який є одним із головних виробників зенітно-ракетних комплексів "Тор", радіолокаційних систем та ударних БпЛА "Гарпія-А1" для армії Росії.

Про це стало відомо із соцмереж, де росіяни почали викладати фото та відео наслідків атаки, а також зі слів керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка

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Про вибухи повідомили мешканці міста, зазначивши, що одразу після цього виникла сильна пожежа. 

У соцмережах з’явилися відео, на яких, ймовірно, зафіксовано момент влучання безпілотника.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

Завод "Купол" вже був під атакою ЗСУ й раніше

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив факт вибухів, зазначивши, що "Купол" є ключовим об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

Також, крім ЗРК "Тор", там виготовляють тренувальні комплекси, гіроскопи, наноматеріали й обладнання для атомної та нафтової галузей.

Росавіація тимчасово обмежила відправлення і прийом літаків в аеропорту Іжевська. Офіційні російські органи ситуацію не коментують, а губернатор Удмуртії лише повідомив, що на місці працюють оперативні служби та пообіцяв надати деталі згодом. Відомо наразі про дев'ятьох постраждалих. 

Нагадаємо, нещодавно в Росії під атакою опинилося підприємство "Атлант АЕРО", який спеціалізується на виробництві дронів для армії.

А в Ростовській області кілька днів тому дрони ЗСУ атакували нафтобазу

вибух завод оборонна сфера дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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