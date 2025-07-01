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Главная Новости дня В РФ гремели взрывы возле завода "Купол", производящего ЗРК "Тор"

В РФ гремели взрывы возле завода "Купол", производящего ЗРК "Тор"

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 11:04
В Ижевске атака дронов — горит оборонный завод Купол
Дым от пожара на заводе в Ижевске. Фото: соцсети

В понедельник, 1 июля, в городе Ижевск, столице Удмуртии в центральной части России, прогремели мощные взрывы. По сообщениям российских источников, инцидент произошел в районе Ижевского электромеханического завода "Купол", который является одним из главных производителей зенитно-ракетных комплексов "Тор", радиолокационных систем и ударных БпЛА "Гарпия-А1" для армии России.

Об этом стало известно из соцсетей, где россияне начали выкладывать фото и видео последствий атаки, а также со слов руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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О взрывах сообщили жители города, отметив, что сразу после этого возник сильный пожар.

В соцсетях появились видео, на которых, вероятно, зафиксирован момент попадания беспилотника.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!

Завод "Купол" уже был под атакой ВСУ и раньше

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил факт взрывов, отметив, что "Купол" является ключевым объектом военно-промышленного комплекса РФ.

Также, кроме ЗРК "Тор", там изготавливают тренировочные комплексы, гироскопы, наноматериалы и оборудование для атомной и нефтяной отраслей.

Росавиация временно ограничила отправку и прием самолетов в аэропорту Ижевска. Официальные российские органы ситуацию не комментируют, а губернатор Удмуртии лишь сообщил, что на месте работают оперативные службы и пообещал предоставить детали позже. Известно пока о девяти пострадавших.

Напомним, недавно в России под атакой оказалось предприятие "Атлант АЭРО", которое специализируется на производстве дронов для армии.

А в Ростовской области несколько дней назад дроны ВСУ атаковали нефтебазу.

взрыв завод оборонная сфера дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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