В Ижевске атака дронов — горит оборонный завод Купол

Дым от пожара на заводе в Ижевске. Фото: соцсети

В понедельник, 1 июля, в городе Ижевск, столице Удмуртии в центральной части России, прогремели мощные взрывы. По сообщениям российских источников, инцидент произошел в районе Ижевского электромеханического завода "Купол", который является одним из главных производителей зенитно-ракетных комплексов "Тор", радиолокационных систем и ударных БпЛА "Гарпия-А1" для армии России.

Об этом стало известно из соцсетей, где россияне начали выкладывать фото и видео последствий атаки, а также со слов руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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О взрывах сообщили жители города, отметив, что сразу после этого возник сильный пожар.

В соцсетях появились видео, на которых, вероятно, зафиксирован момент попадания беспилотника.

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Завод "Купол" уже был под атакой ВСУ и раньше

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил факт взрывов, отметив, что "Купол" является ключевым объектом военно-промышленного комплекса РФ.

Также, кроме ЗРК "Тор", там изготавливают тренировочные комплексы, гироскопы, наноматериалы и оборудование для атомной и нефтяной отраслей.

Росавиация временно ограничила отправку и прием самолетов в аэропорту Ижевска. Официальные российские органы ситуацию не комментируют, а губернатор Удмуртии лишь сообщил, что на месте работают оперативные службы и пообещал предоставить детали позже. Известно пока о девяти пострадавших.

Напомним, недавно в России под атакой оказалось предприятие "Атлант АЭРО", которое специализируется на производстве дронов для армии.

А в Ростовской области несколько дней назад дроны ВСУ атаковали нефтебазу.