Дрони атакували російські Липецьк і Єлець

Горить завод у Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У четвер вночі, 3 липня, безпілотники атакували чотири області у Росії. Зокрема, потужні вибухи чули в містах Липецьк і Єлець Липецької області РФ.

Про це інформують російські Telegram-канали, губернатори областей та Міноборони РФ.

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Уночі, 3 липня, гучні вибухи чули в містах Липецьк і Єлець Липецької області РФ — у першому розташований військовий аеродром, у другому — завод акумуляторів.

"Після падіння безпілотника на стоянці одного з підприємств у Єльці виникла пожежа. Наразі вогонь локалізовано. Співробітників найближчих цехів евакуйовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", — повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Однак він не уточнив про яке саме підприємство йдеться. Але зазначив, що "сигнали про падіння уламків надходять із різних районів".

За його словами, уламки нібито впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі, унаслідок чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. А також безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, який будується, у Єльці.

Водночас Telegram-канал Astra пише, що жителі Липецька та області повідомляли про велику кількість вибухів. Вони стверджують, що безпілотники знову атакували завод ПАТ "Енергія" в Єльці, який виготовляє акумулятори, зокрема, для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту. Наразі підтверджень цієї інформації немає.

Зауважимо, що цей завод уже атакували вночі 23 травня. У Липецьку розташований російський військовий аеродром, де базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31. Його також уже атакували в серпні 2024 року.

Про атаку БпЛА повідомляв і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, у Воронежі внаслідок падіння частин збитого безпілотника пошкоджено покрівлю приватного будинку, а через обрив ЛЕП одне село залишилося без електрики.

Своєю чергою, Міноборони РФ повідомило, що нібито засоби ППО знищили "69 безпілотників". Зокрема, 27 БпЛА нібито збили над Бєлгородською областю, 22 — над Воронезькою, 10 — над Липецькою, 8 — над Курською областю РФ і 2 — над тимчасово окупованим Кримом.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков і т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн нічого про атаки не писали.

Telegram-канал Astra також повідомляє, що Росавіація вводила тимчасові обмеження на польоти в аеропортах Саратова Саратовської області та Тамбова Тамбовської області РФ.

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