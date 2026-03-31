Дрон ударил по горсовету в Белгороде: ранены чиновники

Дрон ударил по горсовету в Белгороде: ранены чиновники

Дата публикации 31 марта 2026 20:05
Удар дрона по горсовету в Белгороде. Фото: кадр из видео

Неизвестный FPV-дрон во вторник, 31 марта, залетел в центр российского Белгорода и ударил по зданию городского совета. В результате инцидента ранения получили три человека, среди которых начальник отдела горсовета. По данным росСМИ, это впервые, когда беспилотники атаковали центр города.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Новини.LIVE.

Удар дрона по зданию горсовета

В результате удара ранения получили три человека — сотрудница, посетительница и начальник отдела горсовета. У женщин диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, а у чиновника — осколочные ранения ног, живота и руки.

Атака БпЛА на будівлю міськради Бєлгорода
Взрыв возле горсовета Белгорода. Фото: кадр из видео

Ответственность за атаку пока никто не взял.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" ударили по нефтяному терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области. В результате атаки произошли поражения. Кроме того, зафиксирован масштабный пожар.

А в ночь на 26 марта украинские воины ударили по важным объектам россиян, среди которых зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" и районы сосредоточения противника. Кроме того, поражены склады горюче-смазочных материалов.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
