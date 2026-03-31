Головна Новини дня Дрон вдарив по міськраді у Бєлгороді: поранені чиновники

Дата публікації: 31 березня 2026 20:05
Удар дрона по міськраді у Бєлгороді. Фото: кадр з відео

Невідомий FPV-дрон у вівторок, 31 березня, залетів у центр російського Бєлгорода та вдарив по будівлі міської ради. Внаслідок інциденту поранення отримали троє людей, серед яких начальник відділу міськради. За даними росЗМІ, це вперше, коли безпілотники атакували центр міста.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков, передає Новини.LIVE.

Удар дрона по будівлі міськради

Внаслідок удару поранення отримали троє людей — співробітниця, відвідувачка та начальник відділу міськради. У жінок діагностували мінно-вибухові травми та баротравми, а у чиновника — уламкові поранення ніг, живота та руки.

Вибух біля міськради Бєлгорода. Фото: кадр з відео

Відповідальність за атаку поки ніхто не взяв.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" вдарили по нафтовому терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області. Внаслідок атаки сталися ураження. Крім того, зафіксовано масштабну пожежу. 

А у ніч проти 26 березня українські воїни вдарили по важливих обʼєктах росіян, серед яких зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" та райони зосередження противника. Крім того, уражено склади пально-мастильних матеріалів.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
