Дрон вдарив по міськраді у Бєлгороді: поранені чиновники

Удар дрона по міськраді у Бєлгороді.

Невідомий FPV-дрон у вівторок, 31 березня, залетів у центр російського Бєлгорода та вдарив по будівлі міської ради. Внаслідок інциденту поранення отримали троє людей, серед яких начальник відділу міськради. За даними росЗМІ, це вперше, коли безпілотники атакували центр міста.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков, передає Новини.LIVE.

Внаслідок удару поранення отримали троє людей — співробітниця, відвідувачка та начальник відділу міськради. У жінок діагностували мінно-вибухові травми та баротравми, а у чиновника — уламкові поранення ніг, живота та руки.

Вибух біля міськради Бєлгорода.

Відповідальність за атаку поки ніхто не взяв.

