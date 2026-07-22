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Главная Новости дня Драпатый приступил к обязанностям Главнокомандующего ВСУ и раскрыл первую задачу от президента

Драпатый приступил к обязанностям Главнокомандующего ВСУ и раскрыл первую задачу от президента

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 13:38
Продолжить и активизировать наступательные действия: Драпатый рассказал о заданиях, поставленных Зеленским
Срочная новость

Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ.
Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения.
Мы познакомились с Игорем Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области. С тех пор я знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы.
За время его командования в ДШВ выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие.
Впереди сложная работа, поэтому мы действуем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять.
Президент Украины поставил перед нами четкие задачи — продолжить и усилить наступательные действия во всех сферах, планировать новые операции в тылу противника, развивать вооруженные силы и технологии в них, наращивать потенциал Вооруженных Сил Украины.
Слава Украине!

Новость дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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