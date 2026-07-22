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Головна Новини дня Драпатий офіційно приступив до обов’язків Головкома ЗСУ і розкрив перше завдання від президента

Драпатий офіційно приступив до обов’язків Головкома ЗСУ і розкрив перше завдання від президента

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 13:38
Продовжити й посилити наступальні дії: Драпатий розповів про завдання від Зеленського
Термінова новина

Приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України.
Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. 
Дякую Президенту України за підтримку цього рішення.
Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.
За час його командування в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.
Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти.
Президент України поставив перед нами чіткі завдання - продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України.
Слава Україні!

Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна
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