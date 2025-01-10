ГПСУ проводит операцию против преступников, переправляющих мужчин через границу

Пограничники на посту. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Украине силами Государственной пограничной службы осуществляются масштабные межведомственные меры против преступных группировок, специализирующихся на незаконной переправке военнообязанных мужчин через границу. Оперативные действия совершаются не только в приграничных, но и центральных областях.

Об этом сообщает ГПСУ в пятницу, 10 января.

Читайте также:

ГПСУ проводит оперативные мероприятия

Оперативно-розыскные подразделения и подразделения оперативного реагирования ГПСУ принимают участие в масштабных мероприятиях, направленных против преступников, вовлеченных в незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста. Сотни обысков проходят как в приграничных регионах нашего государства, так и в центральных областях. Оперативные действия происходят в сотрудничестве с подразделениями Нацполиции Украины.

Отмечается, что во время военного положения подразделения оперативно-розыскной деятельности ГНСУ в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами прекратили противоправную деятельность более 720 преступных групп, осуществлявших переправку лиц через границу.

Ранее мы писали, что в Ужгороде задержали военнослужащего, организовавшего незаконную схему вывоза мужчин призывного возраста за границу. Его разоблачили в момент передачи взятки в размере 6 тысяч долларов США.

Напомним, на Буковине задержали и судили мужчину, пытавшегося подкупить пограничника для незаконного выезда за границу.