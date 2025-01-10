ДПСУ проводить операцію проти злочинців, які переправляють чоловіків через кордон

Прикордонники на варті. Фото ілюстративне: ДПСУ

В Україні силами Державної прикордонної служби здійснюються масштабні міжвідомчі заходи проти злочинних угруповань, які спеціалізуються на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Оперативні дії здійснюються не лише у прикордонних, але і у центральних областях.

Про це повідомляє ДПСУ у п'ятницю, 10 січня.

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ДПСУ проводить оперативні заходи

Оперативно-розшукові підрозділи та підрозділи оперативного реагування ДПСУ беруть участь у масштабних заходах, які спрямовані проти злочинців, залучених до незаконного переправляння через кордон чоловіків призовного віку. Сотні обшуків відбуваються як у прикордонних регіонах нашої держави, так і в центральних областях. Оперативні дії вілбуваються у співпраці з підрозділами Нацполіції України.

Зазначається, що під час воєнного стану підрозділи оперативно-розшукової діяльності ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними структурами припинили протиправну діяльність понад 720 злочинних груп, які здійснювали переправленням осіб через кордон.

Раніше ми писали, що в Ужгороді затримали військовослужбовця, який організував незаконну схему вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Його викрили в момент передачі хабаря сумою 6 тисяч доларів США.

Нагадаємо, на Буковині затримали та судили чоловіка, який намагався підкупити прикордонника для незаконного виїзду за кордон.