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Разрешение Украине бить по РФ — Госдеп уклонился от комментария

18 ноября 2024 23:54
Галина Шподарева - редактор
Разрешение на использование ракет ATACMS по России — комментарий Госдепа США
Мэтью Миллер. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

В Государственном департаменте Соединенных штатов Америки заявили, что не комментируют сообщения в СМИ о разрешении Украине бить американскими ракетами вглубь России.

Об этом Мэтью Миллер сказал на брифинге в понедельник, 18 ноября. 

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Комментарий Госдепа США о разрешении Украине бить по РФ

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что не будет комментировать сообщения СМИ о предоставлении Украине разрешения на использование ракеты ATACMS для ударов по территории России. Спикер Госдепа сказал, что "сегодня у него нет сообщений об изменении нашей политики".

"Мы четко заявляли и заявляем, что всегда будем приспосабливать средства, которые предоставляем Украине, когда это целесообразно. И вы видели подтверждение этому в виде наших шагов, которые мы предприняли за последние несколько лет", — сказал Миллер.

О разрешении на удары ATACMS вглубь РФ и заявление российского МИД по этому поводу, где предостерегают США от "эскалации конфликта", Миллер говорить отказался, однако отметил, что именно "Россия то и дело приводила к эскалации".

"Вспомним о последних месяцах, когда Россия заручилась поддержкой более 11 тысяч северокорейских войск, которые теперь находятся на фронте в Курской области и ведут боевые действия против украинских военных. Это является существенной эскалацией со стороны РФ", — отметил спикер Госдепа.

Напомним, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь России на расстояние до 300 км. Также политик отметил, что это "не очень большое расстояние".

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение США о разрешении ВСУ на использование дальнобойного оружия решающим моментом в борьбе с агрессором.

США ракеты военные действия война в Украине Россия Госдеп США

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