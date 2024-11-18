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Дозвіл Україні бити вглиб РФ — Держдеп ухилився від коментаря

18 листопада 2024 23:54
Галина Шподарева - редактор
Дозвіл на використання ракет ATACMS по Росії — коментар Держдепу США
Метью Міллер. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

У Державному департаменті Сполучених штатів Америки заявили, що не коментують повідомлення у ЗМІ про дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб Росії. Речник Держдепу США заявив, що "сьогодні в нього немає повідомлень щодо зміни нашої політики". 

Про це Метью Міллер сказав на брифінгу у понеділок, 18 листопада.

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Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що не коментуватиме повідомлення ЗМІ про надання Україні дозволу на використання ракети ATACMS для ударів по території Росії. Спікер Держдепу сказав, що "сьогодні в нього немає повідомлень щодо зміни нашої політики".

"Ми чітко заявляли та заявляємо, що завжди пристосовуватимемо засоби, які надаємо Україні, коли це доцільно. І ви бачили підтвердження цьому у вигляді наших кроків, яких ми вжили за останні кілька років", — сказав Міллер.

Про дозвіл на удари ATACMS вглиб РФ та заяву російського МЗС стосовно цього, де застерігають США від "ескалації конфлікту", Міллер говорити відмовився, проте зазначив, що саме "Росія раз у раз призводила до ескалації".

"Згадаймо про останні місяці, коли Росія заручилась підтримкою понад 11 тисяч північнокорейських військ, які тепер перебувають на фронті в Курській області й ведуть бойові дії проти українських військових. Це є суттєвою ескалацією з боку РФ", — зазначив речник Держдепу.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Київ отримав від США дозвіл на удари вглиб Росії на відстань до 300 кілометрів. Також політик зазначив, що це "не дуже велика відстань". 

Раніше Новини.LIVE писали, що президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США про дозвіл ЗСУ на використання далекобійної зброї вирішальним моментом у боротьбі з агресором

США ракети військові дії війна в Україні Росія Держдеп США

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