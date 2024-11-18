Удари вглиб РФ — Боррель підтвердив дозвіл США

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Київ отримав від США дозвіл на удари вглиб Росії на відстань до 300 кілометрів. Також політик зазначив, що це "не дуже велика відстань".

Про це Жозеп Боррель заявив на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок, 18 листопада.

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Як сказав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території.

"Йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це невелика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю",

— зазначив Боррель.

Дипломат також зазначив, що США тривалий час говорили "ні", але цього разу сказали "так".

За словами Борреля, росіяни здійснили наймасованішу атаку на українську енергетику 17 листопада. Цим російський диктатор Володимир Путін продемонстрував, що "не хоче переговорів або деескалації".

Нагадаємо, Боррель заявив, що завершення війни в Україні можливе за кілька тижнів, але на користь Росії. Це станеться у випадку, якщо західні країни припинять надавати допомогу Україні.

Також Новини.LIVE писали, що в ЄС розкрили подробиці військових навчань українських захисників у Німеччині. Зокрема, для відтворення реальних бойових дій використовують радянські танки з музеїв.