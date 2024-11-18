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Разрешение Украине на удары вглубь РФ — Боррель назвал расстояние

18 ноября 2024 21:55
Галина Шподарева - редактор
Удары вглубь РФ — Боррель подтвердил разрешение США
Жозеп Боррель. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь России на расстояние до 300 километров. Также политик отметил, что это "не очень большое расстояние".

Об этом Жозеп Боррель заявил сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября.

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Как сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила применение своего оружия на расстояние до 300 километров вглубь российской территории.

"Речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", — отметил Боррель.

Дипломат также отметил, что США долгое время говорили "нет", но на этот раз сказали "да".

По словам Борреля, россияне осуществили самую массированную атаку на украинскую энергетику 17 ноября. Этим российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, что "не хочет переговоров или деэскалации". 

Напомним, Боррель заявил, что завершение войны в Украине возможно через несколько недель, но в пользу России.

Также Новини.LIVE писали, что в ЕС раскрыли подробности военных учений украинских защитников в Германии.

Европейский союз США военная помощь Жозеп Боррель война в Украине ракетный удар

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