Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине 30 октября будет облачно с прояснениями. Несмотря на высокое атмосферное давление, на погоду будет влиять циклоническая циркуляция влажного воздуха с юга, которая приведет к облачности и дождям в отдельных регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 30 октября

Заметных изменений температуры синоптики не прогнозируют. В южных областях ожидаются умеренные дожди. Небольшие осадки возможны в Карпатах и на Прикарпатье, а днём местами — также в центральных областях. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября. Фото: скриншот

Ветер будет северо-восточным, а в западных областях — северо-западным, со скоростью 5–12 м/с. Ночью на востоке и юго-востоке страны местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, на побережье морей — до +12 °C. Днем столбики термометров покажут +7…+12 °C, а в южных и восточных областях воздух прогреется до +15 °C.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание. Если в начале месяца дневная температура будет достигать +12 °C, то с середины ноября она снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки прогнозируются 23 ноября, а в конце месяца температура ночью может опускаться до -2 °C. Днем в этот период ожидается всего +2…+3 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, по оценке Climate Impact Company, зима 2026–2027 годов в Европе может быть теплее климатической нормы, хотя в Украине возможны кратковременные похолодания и снегопады. На погодные условия могут влиять аномально тёплая поверхность морей вокруг Европы и в Северной Атлантике, а также климатическое явление Эль-Ниньо.