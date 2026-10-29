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Головна Новини дня Дощі повертаються в частину областей: погода на завтра в Україні

Дощі повертаються в частину областей: погода на завтра в Україні

Ua ru
29 жовтня 2026 22:04
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня — Укргідрометцентр прогнозує похолодання Новини.LIVE
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні 30 жовтня буде хмарно з проясненнями. Попри високий атмосферний тиск, на погоду впливатиме циклонічна циркуляція вологого повітря з півдня, яка спричинить хмарність і дощі в окремих регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 30 жовтня

Відчутних змін температури синоптики не прогнозують. У південних областях очікуються помірні дощі. Невеликі опади можливі в Карпатах і на Прикарпатті, а вдень місцями — також у центральних областях. На решті території України істотних опадів не передбачається.

Дощі повертаються в частину областей: погода на завтра в Україні - фото 1
Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня. Фото: скриншот

Вітер буде північно-східним, а в західних областях — північно-західним, зі швидкістю 5–12 м/с. Уночі на сході та південному сході країни місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, на узбережжі морів — до +12 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +7…+12 °C, а в південних і східних областях повітря прогріється до +15 °C.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді в Україні очікується поступове похолодання. Якщо на початку місяця температура вдень сягатиме +12 °C, то з середини листопада вона знизиться до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки прогнозують 23 листопада, а наприкінці місяця температура вночі може опускатися до -2 °C. Вдень у цей період очікується лише +2…+3 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, за оцінкою Climate Impact Company, зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму, хоча в Україні можливі короткочасні похолодання та снігопади. На погодні умови можуть впливати аномально тепла поверхня морів навколо Європи та в Північній Атлантиці, а також кліматичне явище Ель-Ніньо.

погода похолодання дощ погода в Україні температура повітря
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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