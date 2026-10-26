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Дожди охватят ряд областей Украины: прогноз погоды на завтра

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26 октября 2026 23:57
Погода в Украине 27 октября: где пройдут дожди Новини.LIVE
Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 октября, в некоторых областях Украины ожидаются дожди. На остальной территории значительных осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем составит до +18 °C, а в Карпатах будет значительно холоднее.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, информирует Новини.LIVE.

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Погода в Украине на 27 октября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Какая будет погода в Украине 27 октября

По прогнозу синоптиков, в течение суток в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут на юго-западе страны, а ночью — также в западных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ветер будет северо-восточным и восточным, со скоростью 5–10 м/с. На юго-востоке страны местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +5…+10 °C, а на побережье морей — до +14 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +10…+15 °C, на юге страны — до +18 °C.

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В Карпатах будет холоднее: температура воздуха ночью и днем составит +0…+5 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что ноябрь в Украине начнется с относительно теплой погоды, а днем температура воздуха будет достигать +12 °C. С середины месяца постепенно станет холоднее, а первые ночные заморозки до -1…-2 °C возможны уже 23–24 ноября. В конце месяца днём прогнозируют всего +2…+3 °C, а ночью температура будет колебаться от -2 до 0 °C.

Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Европе может быть теплее климатической нормы, и эта тенденция может отразиться на погоде в Украине. Наибольшая вероятность похолоданий, морозов и снегопадов приходится на январь, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими. В течение зимы в Украине возможна череда оттепелей, осадков и кратковременных волн холода.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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