Люди йдуть містом з парасолями під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 жовтня, у частині областей України очікуються дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вдень становитиме до +18 °C, а в Карпатах буде значно холодніше.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує Новини.LIVE.

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Погода в Україні на 27 жовтня. Карта: facebook.com/UkrHMC

Якою буде погода в Україні 27 жовтня

За прогнозом синоптиків, упродовж доби в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі пройдуть на південному заході країни, а вночі — також у західних областях. На решті території істотних опадів не очікується.

Вітер буде північно-східним та східним, швидкістю 5–10 м/с. На південному сході країни місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +5…+10 °C, а на узбережжі морів — до +14 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15 °C, на півдні країни — до +18 °C.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що листопад в Україні розпочнеться відносно теплою погодою, а вдень температура повітря сягатиме +12 °C. Із середини місяця поступово холодатиме, а перші нічні заморозки до -1…-2 °C можливі вже 23–24 листопада. Наприкінці місяця вдень прогнозують лише +2…+3 °C, а вночі температура коливатиметься від -2 до 0 °C.

Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму, і ця тенденція може позначитися на погоді в Україні. Найбільша ймовірність похолодань, морозів і снігопадів припадає на січень, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими. Упродовж зими в Україні можливе чергування відлиг, опадів і короткочасних хвиль холоду.