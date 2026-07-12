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Главная Новости дня Дожди накроют несколько областей: синоптик Диденко назвала, где завтра прохладнее всего

Дожди накроют несколько областей: синоптик Диденко назвала, где завтра прохладнее всего

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 13:36
Прогноз погоды в Украине на завтра 13 июля от синоптика Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 июля, ожидается дождливой в нескольких областях. Местами днем температура воздуха составит +18...+21 °C. При этом уже в течение недели наступит потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 13 июля

Завтра максимальная температура воздуха составит +22...+28 °C, а вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области вплоть до Сумской области будет прохладнее — +18...+21 °C.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня
Погода в Украине 13 июля. Фото: Meteopost

Дожди ожидаются в западных и северных областях, а также местами в центральной части и на юге Одесской области. На остальной территории осадков не ожидается.

Диденко сообщила, что со вторника в Украину придет плавное потепление без резких перепадов.

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В столице утром и днем может усилиться ветер северо-западного направления. В то же время во второй половине дня или вечером ожидается дождь. Температура воздуха около +25 °C.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 12 июля Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

А погода в Украине 12 июля будет с переменной облачностью. Синоптики предупреждали о дождях и грозах. Температура воздуха днем около +20...+25 °C.

погода Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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