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Главная Новости дня Метеозависимым следует приготовиться: Землю накрыла магнитная буря

Метеозависимым следует приготовиться: Землю накрыла магнитная буря

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Дата публикации 12 июля 2026 13:07
Прогноз магнитных бурь на сегодня 12 июля
Влияние магнитных бурь на человека. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Магнитная буря в воскресенье, 12 июля, обрушилась на Землю. Ее уровень — G1, что оценивается как слабый. В то же время она может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции животных. Кроме того, возможно воздействие на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 12 июля

За последние сутки солнечная активность находилась на низком уровне. Кроме того, на Солнце произошли две вспышки класса B и одна класса C, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 12 июля:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 40

Влияние магнитных бурь

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. Они могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей, особенно метеочувствительных.

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В период магнитных бурь люди могут испытывать:

  • головную боль или давление в голове;
  • головокружение, слабость;
  • повышенную тревожность или раздражительность;
  • нарушения сна;
  • скачки артериального давления;
  • сердцебиение или дискомфорт в груди.

Во время магнитных бурь помогает:

  • достаточный сон (7–9 часов);
  • питьевой режим;
  • сокращение потребления кофеина и алкоголя;
  • легкая физическая активность (прогулки);
  • сведение стресса к минимуму;
  • магний (по рекомендации врача).

Как писали Новини.LIVE, в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими сильными геомагнитными возмущениями, которые могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем.

А погода в Украине 12 июля будет с переменной облачностью, а местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха.

Солнце магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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