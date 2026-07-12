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Головна Новини дня Метеозалежним приготуватися: Землю накрила магнітна буря

Метеозалежним приготуватися: Землю накрила магнітна буря

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 13:07
Прогноз магнітних бур на сьогодні 12 липня
Вплив магнітних бур на людину. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Магнітна буря у неділю, 12 липня, накрила Землю. Її рівень G1, який оцінюється як слабкий. Водночас вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій тварин. Крім того, можливий вплив на здоровʼя метеозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 12 липня

Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Крім того, на Сонці сталися два спалахи класу B та один C, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня, а сонячна активність низькою з невеликою ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 12 липня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 40

Вплив магнітних бур

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. Вони можуть впливати не лише на техніку, а й на самопочуття людей, особливо метеочутливих.

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У період магнітних бур люди можуть відчувати:

  • головний біль або тиск у голові;
  • запаморочення, слабкість;
  • підвищену тривожність або дратівливість;
  • порушення сну;
  • перепади артеріального тиску;
  • серцебиття або дискомфорт у грудях.

Під час магнітних бур допомагає:

  • достатній сон (7–9 годин);
  • питний режим;
  • зменшення кофеїну та алкоголю;
  • легка фізична активність (прогулянки);
  • мінімізація стресу;
  • магній (за рекомендацією лікаря).

Як писали Новини.LIVE, упродовж липня прогнозується підвищена сонячна активність із декількома сильними геомагнітними збуреннями, що можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем. 

А погода в Україні 12 липня буде з мінливою хмарністю, а місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Синоптики прогнозують комфортну температуру повітря.

Сонце магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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