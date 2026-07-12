Погода сьогодні, 12 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на неділю, 12 липня. Буде мінлива хмарність. Місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це в суботу, 11 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 12 липня

Карта "Погода в Україні 12 липня 2026 року" від Укргідрометцентр

Швидкість південно-західного з переходом на північного західний вітру сягне 5–10 м/с. Уночі похолодає до +9...+14 °С. Удень потеплішає до +20...+25 °С. На півдні та південному сході вночі буде +13...+18 °С, а вдень — +23...+28 °С.

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі. Південно-західний із переходом на північно-західний вітер сягне 5–10 м/с. У столиці очікується +12...+14 °С уночі та +22...+24 °С удень. В області вночі стовпчики термометрів знизяться до +9...+14 °С, а вдень піднімуться до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 липня в Україні буде багато локальних короткочасних дощів, але із сонячними проясненнями. У центрі та на південь передбачається суха погода.

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Упродовж дня температура повітря сягне +20...+25 °С, на півдні — +25...+28 °С.

У Києві можливі короткочасні дощі та грози. Максимальна температура повітря +20...+22 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр повідомляв, що 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Можливі опади та грози. Крім того, синоптики попередили про нічну прохолоду до +9 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Reuters писав, що у другій половині червня Європа потерпала від аномальної спеки. Лише у Франції загинули майже два десятки людей. Серед жертв були діти.