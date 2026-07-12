Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Похолодає до +9 °С: яка погода буде в Україні сьогодні

Похолодає до +9 °С: яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 06:25
Погода сьогодні, 12 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на неділю, 12 липня. Буде мінлива хмарність. Місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це в суботу, 11 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 12 липня

Погода в Україні 12 липня 2026 року
Карта "Погода в Україні 12 липня 2026 року" від Укргідрометцентр

Швидкість південно-західного з переходом на північного західний вітру сягне 5–10 м/с. Уночі похолодає до +9...+14 °С. Удень потеплішає до +20...+25 °С. На півдні та південному сході вночі буде +13...+18 °С, а вдень — +23...+28 °С.

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі. Південно-західний із переходом на північно-західний вітер сягне 5–10 м/с. У столиці очікується +12...+14 °С уночі та +22...+24 °С удень. В області вночі стовпчики термометрів знизяться до +9...+14 °С, а вдень піднімуться до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 липня в Україні буде багато локальних короткочасних дощів, але із сонячними проясненнями. У центрі та на південь передбачається суха погода.

Читайте також:

Упродовж дня температура повітря сягне +20...+25 °С, на півдні — +25...+28 °С.

У Києві можливі короткочасні дощі та грози. Максимальна температура повітря +20...+22 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр повідомляв, що 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Можливі опади та грози. Крім того, синоптики попередили про нічну прохолоду до +9 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Reuters писав, що у другій половині червня Європа потерпала від аномальної спеки. Лише у Франції загинули майже два десятки людей. Серед жертв були діти.

Укргідрометцентр Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації