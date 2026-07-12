Погода сегодня, 12 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идёт по улице под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 июля. Будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом в субботу, 11 июля, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 12 июля

Карта «Погода в Украине 12 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

Скорость юго-западного ветра с переходом на северо-западный достигнет 5–10 м/с. Ночью похолодает до +9...+14 °С. Днем потеплеет до +20...+25 °С. На юге и юго-востоке ночью будет +13...+18 °С, а днём — +23...+28 °С.

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный достигнет 5–10 м/с. В столице ожидается +12...+14 °С ночью и +22...+24 °С днем. В области ночью столбики термометров опустятся до +9...+14 °С, а днем поднимутся до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 июля в Украине будет много локальных кратковременных дождей, но с солнечными прояснениями. В центре и на юге ожидается сухая погода.

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В течение дня температура воздуха достигнет +20...+25 °С, на юге — +25...+28 °С.

В Киеве возможны кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха +20...+22 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр сообщал, что 12 июля в Украине ожидается переменная облачность. Возможны осадки и грозы. Кроме того, синоптики предупредили о ночной прохладе до +9 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал, что во второй половине июня Европа страдала от аномальной жары. Только во Франции погибли почти два десятка человек. Среди жертв были дети.