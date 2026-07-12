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Главная Новости дня Похолодает до +9 °С: какая погода будет сегодня в Украине

Похолодает до +9 °С: какая погода будет сегодня в Украине

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 06:25
Погода сегодня, 12 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Девушка идёт по улице под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 июля. Будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом в субботу, 11 июля, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 12 июля

Погода в Україні 12 липня 2026 року
Карта «Погода в Украине 12 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

Скорость юго-западного ветра с переходом на северо-западный достигнет 5–10 м/с. Ночью похолодает до +9...+14 °С. Днем потеплеет до +20...+25 °С. На юге и юго-востоке ночью будет +13...+18 °С, а днём — +23...+28 °С.

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный достигнет 5–10 м/с. В столице ожидается +12...+14 °С ночью и +22...+24 °С днем. В области ночью столбики термометров опустятся до +9...+14 °С, а днем поднимутся до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 июля в Украине будет много локальных кратковременных дождей, но с солнечными прояснениями. В центре и на юге ожидается сухая погода.

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В течение дня температура воздуха достигнет +20...+25 °С, на юге — +25...+28 °С.

В Киеве возможны кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха +20...+22 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр сообщал, что 12 июля в Украине ожидается переменная облачность. Возможны осадки и грозы. Кроме того, синоптики предупредили о ночной прохладе до +9 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал, что во второй половине июня Европа страдала от аномальной жары. Только во Франции погибли почти два десятка человек. Среди жертв были дети.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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