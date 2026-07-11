Прогноз погоды в Украине на завтра 12 июля от Укргидрометцентра

Парень под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют местами осадки и грозы. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +9...+14 °C, днём +20...+25 °C, на юге и юго-востоке страны ночью +13...+18 °C, днем +23...+28 °C.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине в эти выходные будет с дождями, грозами, градом и порывами ветра. Температура воздуха будет соответствовать сезонной норме.

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