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Погода на выходные в Украине: ожидаются грозы и дожди

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 17:18
Прогноз погоды в Украине на 11–12 июля — ожидаются дожди и грозы
Женщины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие выходные, 11–12 июля, погоду в Украине будет определять малоподвижный циклон и его атмосферные фронты. В связи с этим в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.

Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 11–12 июля

По данным Meteoprog, в субботу наибольшее количество осадков прогнозируется в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке будет преобладать сухая погода, хотя местами также возможны кратковременные грозы.

Погода на выходные в Украине: ожидаются грозы и дожди - фото 1
Синоптическая карта на 11-12 июля. Фото: Meteoprog

В воскресенье дожди постепенно будут стихать. На западе, в центре, на юге и востоке преимущественно будет без значительных осадков, тогда как в северных областях днем снова возможны грозовые ливни.

Температура воздуха в выходные будет соответствовать сезонной норме. Ночью ожидается +7...+19 °C, днем в большинстве регионов +19...+28 °C. Наиболее жарко будет в южных областях, где столбики термометров поднимутся до +31 °C.

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Как сообщали Новини.LIVE, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, июль в Украине ожидается теплым, а местами жарким. В то же время в течение месяца атмосферные фронты будут периодически приносить кратковременные дожди и грозы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжается период повышенной солнечной активности. Из-за этого специалисты регулярно фиксируют магнитные бури различной интенсивности, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и работу технических систем.

Украина погода в Украине дожди с грозами
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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