Прогноз погоди в Україні на 11-12 липня — очікуються дощі і грози

Жінки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Найближчими вихідними, 11–12 липня, погоду в Україні визначатиме малорухомий циклон та його атмосферні фронти. Через це у більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, місцями грози, град і поривчастий вітер.

Про це пише сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 11-12 липня

За даними Meteoprog, у суботу найбільше опадів прогнозують у західних, північних та центральних областях. На півдні та сході переважатиме суха погода, хоча місцями також можливі короткочасні грози.

Синоптична карта на 11-12 липня. Фото: Meteoprog

У неділю дощі поступово відступатимуть. На заході, у центрі, на півдні та сході переважно буде без істотних опадів, тоді як у північних областях вдень знову можливі грозові зливи.

Температура повітря на вихідних відповідатиме сезонній нормі. Вночі очікується +7...+19 °C, вдень у більшості регіонів +19...+28 °C. Найспекотніше буде у південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +31 °C.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні триває період підвищеної сонячної активності. Через це фахівці регулярно фіксують магнітні бурі різної інтенсивності, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей та роботу технічних систем.