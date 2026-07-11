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Головна Новини дня Дощі в Україні продовжаться: Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

Дощі в Україні продовжаться: Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 18:50
Прогноз погоди в Україні на завтра 12 липня від Укргідрометцентру
Хлопець під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують подекуди опади та грози. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +9 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 12 липня

Місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду

Прогноз погоди в Україні на 12 липня
Погода в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C, на півдні та південному сході країни вночі +13...+18 °C, вдень +23...+28 °C.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні цими вихідними буде з дощами, грозами, градом та поривами вітру. Температура повітря відповідатиме сезонній нормі.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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