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Головна Новини дня Дощі накриють декілька областей: синоптик Діденко назвала, де завтра найсвіжіше

Дощі накриють декілька областей: синоптик Діденко назвала, де завтра найсвіжіше

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 13:36
Прогноз погоди в Україні на завтра 13 липня від синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 13 липня, очікується з дощами у декількох областях. Подекуди вдень температура повітря буде +18...+21 °C. Водночас вже упродовж тижня прийде потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня

Завтра максимальна температура повітря буде +22...+28 °C, а вздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину-Черкащину аж до Сумщини свіжіше — +18...+21 °C.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня
Погода в Україні 13 липня. Фото: Meteopost

Дощі очікуються у західних, північних областях, а також місцями у центральній частині та на півдні Одещини. На решті території без опадів. 

Діденко повідомила, що з вівторка до України прийде спокійне потепління без надмірностей.

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У столиці зранку та вдень може бути сильніший вітер північно-західного напрямку. Водночас у другій половині дня або ввечері передбачається дощ. Температура повітря близько +25 °C.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 12 липня Землю накрила слабка магнітна буря, рівень якої G1. Вона може вплинути на здоровʼя метеозалежних та літніх людей.

А погода в Україні 12 липня з мінливою хмарністю. Синоптики попереджали про дощі та грози. Температура повітря вдень близько +20...+25 °C.

погода Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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