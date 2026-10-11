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Дожди накроют часть Украины: прогноз погоды на завтра

Ua ru
11 октября 2026 14:42
Прогноз погоды в Украине на завтра 12 октября
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 октября, ожидается дождливой в нескольких областях. Осадки будут вызваны влиянием малоподвижного атмосферного фронта. При этом местами температура воздуха поднимется до +26 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 12 октября

Небольшие, а местами умеренные дожди ожидаются ночью в западных областях, а днем местами в северных. Во второй половине дня возможен дождь также на западе Черкасской области. На остальной территории синоптики не прогнозируют существенных осадков.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня
Погода в Украине 12 октября. Фото: Meteoprog

Ветер переменного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем в северных и западных областях +12...+17 °С, на остальной территории +20...+26 °С.

Как писали Новини.LIVE, 11 октября на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Кроме того, геомагнитная активность может повлиять на работу энергосистем и миграцию животных.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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