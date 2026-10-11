Прогноз погоди в Україні на завтра 12 жовтня

Дощі накриють частину України: прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 12 жовтня, очікується з дощами у декількох областях. Опади зумовить вплив малорухомого атмосферного фронту. Водночас подекуди температура повітря прогріється до +26 °С.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня
Невеликі, а часом помірні дощі, очікуються вночі у західних областях, а вдень місцями у північних. У другій половині дня можливий дощ також на заході Черкащини. На решті території синоптики не прогнозують істотних опадів.
Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +7...+12 °С, вдень у північних та західних областях +12...+17 °С, на решті території +20...+26 °С.
Як писали Новини.LIVE, 11 жовтня на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Метеочутливі можуть відчути погіршення самопочуття. Крім того, геомагнітна активність може вплинути на роботу енергосистем та міграцію тварин.
А від початку 2026 року об’єм льодовиків у Швейцарії скоротився на 5,5%. За останні п’ять років вони втратили майже п’яту частину своїх запасів льоду. Фахівці пов’язують прискорене танення з аномальними хвилями спеки та глобальними кліматичними змінами.