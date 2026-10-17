Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 октября, в Украине будет преобладать облачная погода. В большинстве регионов ожидаются дожди, местами значительные осадки. В отдельных областях ночью и утром прогнозируется туман.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 18 октября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине 18 октября

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 18 октября, в Украине будет облачно. В большинстве областей пройдут умеренные дожди, а в отдельных регионах ожидаются значительные осадки. На крайнем западе страны прогнозируют небольшой дождь.

Ночью значительные осадки возможны в Днепропетровской и Полтавской областях. Днем местами дожди будут сильнее в южных и большинстве центральных областей.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях ночью и утром ожидается туман.

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Ветер будет северо-восточным, а в западных областях — северо-западным. Его скорость составит 5–10 м/с.

Температура воздуха в Украине 18 октября

Ночью температура воздуха составит +9...+14 °С. В западных и юго-западных областях будет прохладнее — +6...+11 °С.

Днём воздух прогреется до +13...+18 °С. В юго-восточной части страны ожидается +18...+23 °С, тогда как в западных областях температура составит +9...+14 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года температура в Украине, по прогнозу, будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца ожидаются резкие похолодания и ночные заморозки. В Карпатах возможен первый снег.

Новини.LIVE также писали, что в октябре 2026 года экстремальных магнитных бурь не прогнозируется, однако геомагнитная активность может меняться. Наиболее неспокойными периодами называют 12–16 и 22 октября, тогда как в конце месяца ожидаются слабые возмущения. Метеочувствительным людям рекомендуют следить за самочувствием и регулярно проверять обновления прогнозов космической погоды.