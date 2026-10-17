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Головна Новини дня Дощі охоплять більшість областей: погода в Україні на завтра

Дощі охоплять більшість областей: погода в Україні на завтра

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17 жовтня 2026 18:07
Погода в Україні 18 жовтня: прогноз Укргідрометцентру Новини.LIVE
Люди йдуть містом з парасолями під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 18 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода. У більшості регіонів очікуються дощі, місцями значні опади. В окремих областях уночі та вранці прогнозують туман.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні 18 жовтня

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 18 жовтня, в Україні буде хмарно. У більшості областей пройдуть помірні дощі, а в окремих регіонах очікуються значні опади. На крайньому заході країни прогнозують невеликий дощ.

Уночі значні опади можливі на Дніпропетровщині та Полтавщині. Удень місцями сильніше дощитиме в південних і більшості центральних областей.

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях уночі й уранці очікується туман.

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Вітер буде північно-східним, а в західних областях — північно-західним. Його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Температура повітря в Україні 18 жовтня

Уночі температура повітря становитиме +9...+14 °С. У західних і південно-західних областях буде прохолодніше — +6...+11 °С.

Удень повітря прогріється до +13...+18 °С. У південно-східній частині країни очікується +18...+23 °С, тоді як у західних областях температура становитиме +9...+14 °С.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року температура в Україні, за прогнозом, буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця очікуються різкі похолодання та нічні заморозки. У Карпатах можливий перший сніг.

Новини.LIVE також писали, що у жовтні 2026 року екстремальних магнітних бур не прогнозують, однак геомагнітна активність може змінюватися. Найбільш неспокійними періодами називають 12–16 та 22 жовтня, тоді як наприкінці місяця очікуються слабкі збурення. Метеочутливим людям радять стежити за самопочуттям і регулярно перевіряти оновлення прогнозів космічної погоди.

Укргідрометцентр осінь похолодання синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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