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Главная Новости дня Дожди обойдут часть Украины: прогноз погоды в Украине на сегодня

Дожди обойдут часть Украины: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua ru
2 сентября 2026 00:18
Погода в Украине 2 сентября: где ожидаются дожди и жара
Люди гуляют по городу в солнечную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине 2 сентября ожидается теплая погода, но в отдельных областях возможны кратковременные дожди. Осадки прогнозируются в Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а ночью — также на севере страны. Самая высокая температура будет в Закарпатье и на юго-востоке, где днем воздух прогреется до +31 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и Meteoprog.

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Погода в Україні на 2 вересня
Погода в Украине на 2 сентября. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды в Украине на 2 сентября от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 2 сентября холодный атмосферный фронт принесет местами кратковременные дожди в Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а ночью — также в северных областях. На остальной территории Украины осадков не ожидается, а погоду будет определять область высокого атмосферного давления.

В стране будет переменная облачность. Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с. Прохладность будет наиболее ощущаться ночью, тогда как днем ожидается умеренная теплота.

Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем — +22...+27 °С. В Закарпатье и в юго-восточной части страны днем будет до +31 °С.

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В Карпатах ночью ожидается +5...+10 °С, а днём — +17...+22 °С.

Погода в Украине на 2 сентября от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в среду в Украине будет тепло, но местами погода останется нестабильной. Кратковременные дожди прогнозируются преимущественно на Прикарпатье, в большинстве центральных и ночью в северных областях. На юге и востоке преобладает сухая погода.

По данным Meteoprog, 2 сентября область повышенного атмосферного давления будет определять погодные условия в Украине. В то же время в прогнозе отмечается, что ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер ночью будет переменного направления, днём — западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11...+17 °С, днём — +24...+29 °С.

В юго-восточной части Украины днем температура повысится до +28...+33 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года температура в Украине может быть на 1,5–2 °C выше климатической нормы. По предварительным расчетам, летняя жара может задержаться на значительную часть осени и даже продлиться до начала октября. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется, однако возможны несколько периодов геомагнитной активности. Наиболее заметные возмущения ожидаются 10–12 сентября, а более слабые колебания — 4–5 и 25–28 сентября. Метеочувствительным людям в такие периоды рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и следить за артериальным давлением.

погода Укргидрометцентр сентябрь синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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