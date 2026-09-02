Погода в Україні 2 вересня: де чекати дощі та спеку

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні 2 вересня очікується тепла погода, але в окремих областях можливі короткочасні дощі. Опади прогнозують на Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вночі — також на півночі країни. Найвищою температура буде на Закарпатті та південному сході, де вдень повітря прогріється до +31 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та Meteoprog.

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Погода в Україні на 2 вересня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди в Україні на 2 вересня від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 2 вересня холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасні дощі на Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вночі — також у північних областях. На решті території України опадів не очікується, а погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску.

У країні буде мінлива хмарність. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Прохолодніше повітря найбільше відчуватиметься вночі, тоді як удень очікується помірне тепло.

Температура повітря вночі становитиме +9...+15 °С, удень — +22...+27 °С. На Закарпатті та в південно-східній частині країни вдень буде до +31 °С.

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У Карпатах вночі очікується +5...+10 °С, а вдень — +17...+22 °С.

Погода в Україні на 2 вересня від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у середу в Україні буде тепло, але місцями погода залишатиметься нестійкою. Короткочасні дощі прогнозують переважно на Прикарпатті, у більшості центральних та вночі північних областей. На півдні та сході переважатиме суха погода.

За даними Meteoprog, 2 вересня область підвищеного атмосферного тиску визначатиме погодні умови в Україні. Водночас у прогнозі зазначається, що вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Вітер вночі буде змінного напрямку, вдень — західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11...+17 °С, вдень — +24...+29 °С.

У південно-східній частині України вдень температура підвищиться до +28...+33 °С.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року температура в Україні може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. За попередніми розрахунками, літнє тепло здатне затриматися на значну частину осені та навіть перейти на початок жовтня. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак можливі кілька періодів геомагнітної активності. Найпомітніше збурення очікується 10–12 вересня, а слабші коливання — 4–5 та 25–28 вересня. Метеочутливим людям у такі періоди радять більше відпочивати, пити достатньо води та стежити за артеріальним тиском.