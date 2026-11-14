Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 15 ноября, в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, осадков не будет. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит от +3° до -2°. В западных областях будет холоднее — от -1° до -6°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 15 ноября

Днём столбики термометров поднимутся до +3…+8°, а в Закарпатье и на юге страны — до +10°.

Прогноз погоды на 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозам синоптиков, середина ноября в Украине постепенно напоминает о приближении зимы. В этот период ночная температура уже может опускаться ниже нуля, особенно в западных областях, тогда как днем воздух еще прогревается до плюсовых значений. Погода остается переменчивой, а температурные различия между регионами становятся более заметными.

Гидрологическая ситуация на реке Прут

По данным Укргидрометцентра, в связи с прохождением паводковой волны по руслу реки Прут на участке Черновцы — государственная граница 15 ноября ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Оно может составить 100–150 см над нулевой отметкой, а максимальный расход воды — 165–285 м³/с.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре возможны геомагнитные возмущения. Специалисты предупреждают, что долгосрочные прогнозы зависят от солнечной активности и могут меняться, поэтому их следует регулярно проверять.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение ноября 2026 года в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Во второй половине ноября возможны первые морозы до -2 °C, а также небольшие дожди. Преимущественно прогнозируется облачная погода с прояснениями.