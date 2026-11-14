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Головна Новини дня Дощі оминуть Україну, але ніч принесе морози: прогноз на завтра

Дощі оминуть Україну, але ніч принесе морози: прогноз на завтра

Ua ru
14 листопада 2026 18:04
Від морозу до +10°: якою буде погода в Україні 15 листопада Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, опадів не буде. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура повітря становитиме від +3° до -2°. У західних областях буде холодніше — від -1° до -6°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 15 листопада

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°, а на Закарпатті та півдні країни — до +10°.

Дощі оминуть Україну, але ніч принесе морози: прогноз на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 15 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Згідно з прогнозами синоптиків, середина листопада в Україні поступово нагадує про наближення зими. У цей період нічна температура вже може опускатися нижче нуля, особливо в західних областях, тоді як удень повітря ще прогрівається до плюсових значень. Погода залишається мінливою, а температурні відмінності між регіонами стають помітнішими.

Гідрологічна ситуація на річці Прут

За даними Укргідрометцентру, через проходження паводкової хвилі руслом річки Прут на ділянці Чернівці — державний кордон 15 листопада очікується подальше підвищення рівня води.  Він може становити 100–150 см над нулем поста, а максимальна витрата води — 165–285 м³/с.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у листопада можливі геомагнітні збурення. Фахівці застерігають, що довгострокові прогнози залежать від сонячної активності й можуть змінюватися, тому їх варто регулярно перевіряти.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом листопада 2026 року в Україні очікується поступове зниження температури повітря. У другій половині листопада можливі перші морози до -2 °C, а також невеликі дощі. Переважно прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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