Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортКиевПолитикаОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дожди и жара до +35 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди и жара до +35 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 14:44
Прогноз погоды в Украине на завтра 20 августа
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 августа, ожидается дождливой в нескольких областях. При этом местами температура воздуха поднимется до +35 °С. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 20 августа

Ночью кратковременные дожди прогнозируются в северо-западных областях, а днём на большей части территории Украины осадков не ожидается.

Прогноз погоди в Україні на 20 серпня
Погода в Украине 20 августа. Фото: Meteoprog

Ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем в западных и северных областях +22...+27 °С. Жарче всего будет в центральных, южных и восточных регионах — +29...+35 °С.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, магнитных бурь на Земле 19 августа не ожидается. За последние сутки произошло шесть слабых солнечных вспышек класса С, которые не оказывают влияния.

Кроме того, синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Украине во второй декаде августа. Среднемесячная температура превысит климатические показатели на 1–3 °С.

погода Украина дождь прогноз погоды погода в Украине
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации