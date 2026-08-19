Прогноз погоди в Україні на завтра 20 серпня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 серпня, очікується з дощами у декількох областях. Водночас місцями температура повітря підвищиться до +35 °С. Вітер буде до 12 метрів на секунду.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 20 серпня

Вночі короткочасні дощі прогнозують у північно-західних областях, а вдень на більшій частині території України опадів не передбачається.

Погода в Україні 20 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+19 °С, вдень у західних та північних областях +22...+27 °С. Найспекотніше буде у центральних, південних та східних регіонах — +29...+35 °С.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, магнітні бурі на Землі 19 серпня не очікуються. Упродовж останньої доби сталося шість слабких сонячних спалахів класу С, які не мають впливу.

Крім того, синоптики розповідали, чого очікувати від погоди в Україні у другій декаді серпня. Середньомісячна температура перевищить кліматичні показники на 1-3 °С.