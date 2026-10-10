Прогноз погоды в Украине на завтра 11 октября

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 11 октября, ожидается местами с дождями и грозами. При этом днем температура воздуха поднимется до +26 °С. Местами будет туман.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 11 октября

В западных регионах из-за влияния атмосферного фронта ожидается дождь и преимущественно облачная погода. Местами возможен туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит около +9…+14 °C, тогда как в Винницкой и Житомирской областях днем воздух прогреется до +18…+24 °C.

Погода в Украине 11 октября. Фото: Meteoprog

В северных областях ночью осадков не ожидается, но днём пройдут дожди, местами с грозой. В то же время в Сумской области будет сухо. Ветер преимущественно южного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +17…+22 °C.

В центральных регионах сохранится погода без осадков, но в Черкасской области во второй половине дня местами возможен дождь. Ветер юго-восточного направления — ночью со скоростью 3–8 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +20...+25 °С.

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В южной половине синоптики не прогнозируют осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +21…+26 °С.

На востоке ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, 11 октября атмосферный фронт принесет дожди в западные, Винницкую и северные области. При этом местами температура воздуха поднимется до +26 °С.

Кроме того, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы нужно перевести на один час назад, что даст дополнительное время для сна.