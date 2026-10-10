Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дожди и высокая температура: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди и высокая температура: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
10 октября 2026 14:17
Прогноз погоды в Украине на завтра 11 октября
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 11 октября, ожидается местами с дождями и грозами. При этом днем температура воздуха поднимется до +26 °С. Местами будет туман.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 11 октября

В западных регионах из-за влияния атмосферного фронта ожидается дождь и преимущественно облачная погода. Местами возможен туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит около +9…+14 °C, тогда как в Винницкой и Житомирской областях днем воздух прогреется до +18…+24 °C.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня
Погода в Украине 11 октября. Фото: Meteoprog

В северных областях ночью осадков не ожидается, но днём пройдут дожди, местами с грозой. В то же время в Сумской области будет сухо. Ветер преимущественно южного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +17…+22 °C.

В центральных регионах сохранится погода без осадков, но в Черкасской области во второй половине дня местами возможен дождь. Ветер юго-восточного направления — ночью со скоростью 3–8 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +20...+25 °С.

Читайте также:

В южной половине синоптики не прогнозируют осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +21…+26 °С.

На востоке ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, 11 октября атмосферный фронт принесет дожди в западные, Винницкую и северные области. При этом местами температура воздуха поднимется до +26 °С.

Кроме того, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы нужно перевести на один час назад, что даст дополнительное время для сна.

погода Украина дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации