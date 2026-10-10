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Головна Новини дня Дощі та висока температура: прогноз погоди в Україні на завтра

Дощі та висока температура: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
10 жовтня 2026 14:17
Прогноз погоди в Україні на завтра 11 жовтня
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 11 жовтня, очікується подекуди з дощами та грозами. Водночас вдень температура повітря підвищиться до +26 °С. Місцями спостерігатиметься туман.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня

У західних регіонах через вплив атмосферного фронту очікується дощ і переважно хмарна погода. Місцями можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря протягом доби близько +9…+14 °C, тоді як у Вінницькій та Житомирській областях удень повітря прогріється до +18…+24 °C.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня
Погода в Україні 11 жовтня. Фото: Meteoprog

У північних областях вночі опадів не передбачається, але вдень пройдуть дощі, місцями з грозою. Водночас на Сумщині буде сухо. Вітер переважно південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +7...+12 °C, вдень +17...+22 °C.

У центральних регіонах утримається погода без опадів, але в Черкаській області в другій половині дня місцями можливий дощ. Вітер південно-східного напрямку — вночі зі швидкістю 3-8 метри на секунду, вдень 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +8...+13 °С, вдень +20...+25 °С.

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У південній половині синоптики не прогнозують опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.

На сході очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +7...+12 °С, вдень +19...+24 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, 11 жовтня атмосферний фронт принесе дощі в західні, Вінницьку та північні області. Водночас подекуди температура повітря зросте до +26 °С.

Крім того, у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Годинники потрібно перевести на одну годину назад, що дасть додатковий час для сну.

погода Україна дощ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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