Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 17 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях. Кроме того, местами будут наблюдаться сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 17 ноября

Ночью на Правобережье и днём в Украине дожди. Ветер юго-восточного направления, в западных областях юго-западного, 7-12 метров в секунду. В Карпатах местами порывы до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 17 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью и днем +2...+7 °С. При этом ночью в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Карпатах 0...-5 °С, днем на юго-западе страны и в Крыму +8...+13 °С.

Как писали Новини.LIVE, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на эту неделю. В частности, местами ожидаются осадки, но в некоторых районах — повышение температуры воздуха.

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