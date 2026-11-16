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Головна Новини дня Дощі та пориви вітру: Укргідрометцентр попердив про негоду завтра

Дощі та пориви вітру: Укргідрометцентр попердив про негоду завтра

Ua ru
16 листопада 2026 18:02
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 листопада від Укргідрометцентру Новини.LIVE
Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 17 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі. Крім того, подекуди будуть сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE

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Прогноз погоди в Україні на 17 листопада

Вночі на Правобережжі та вдень в Україні дощі. Вітер південно-східного напрямку, в західних областях південно-західного, 7-12 метрів на секунду. У Карпатах місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада
Погода в Україні 17 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі та вдень +2...+7 °С. Водночас вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0...-5 °С, вдень на південному заході країни та в Криму +8...+13 °С.

Як писали Новини.LIVE, синоптики спрогнозували погоду в Україні на цей тиждень. Зокрема, подекуди очікуються опади, але місцями — підвищення температури повітря.

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погода Укргідрометцентр Україна дощ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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