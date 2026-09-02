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Главная Новости дня Дожди и грозы обрушатся на ряд регионов: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди и грозы обрушатся на ряд регионов: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
2 сентября 2026 23:19
Погода в Украине 3 сентября: где ожидаются дожди и грозы
Люди идут по городу под зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 3 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, а днем в большинстве областей местами пройдут кратковременные дожди, кое-где — с грозами. Без осадков будет в восточных областях и Крыму, а температура днём местами достигнет +30 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Україні на 3 вересня
Погода в Украине на 3 сентября 2026 года. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 3 сентября

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью Украина будет находиться в поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается. Днем из-за прогрева прохладного влажного воздуха в большинстве областей местами возможны кратковременные дожди, кое-где — грозы.

Исключением станут восточные области и Крым, где осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с, он будет приносить дополнительную прохладу.

Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, в южной части — +13...+18 °С. Днем воздух прогреется до +21...+26 °С, а в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны — до +30 °С.

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В Карпатах будет прохладнее: ночью температура составит +5...+10 °С, а днем — +15...+20 °С.

Таким образом, теплее всего 3 сентября будет в Закарпатье, на юге и юго-востоке Украины, тогда как в Карпатах ожидается самая низкая температура.

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Скриншот прогноза Укргидрометцентра/ Facebook

Новини.LIVE сообщали, что сентябрь в Украине может оказаться теплее обычного, а средняя температура— превысить климатическую норму. Летняя жара может задержаться на значительную часть месяца и даже продлиться до начала октября. В то же время синоптическая обстановка не будет стабильной.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 25 октября 2026 года Украина перейдет на зимнее время — в 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00. Это означает дополнительный час сна, хотя организму может понадобиться время для адаптации к новому режиму. В то же время отмена сезонного перевода часов в Украине пока не вступила в силу, поэтому осенью будут действовать действующие правила.

Укргидрометцентр осень синоптик прогноз погоды погода в Украине дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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