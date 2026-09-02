Погода в Україні 3 вересня: де будуть дощі та грози

Люди йдуть містом під парасолями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 3 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, а вдень у більшості областей місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди — з грозами. Без опадів буде у східних областях та Криму, а температура вдень місцями сягатиме +30 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 3 вересня 2026 року. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 3 вересня

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі Україна перебуватиме в полі підвищеного тиску, тому опадів не очікується. Вдень через прогрівання прохолодного вологого повітря у більшості областей місцями можливі короткочасні дощі, подекуди — грози.

Винятком стануть східні області та Крим, де опадів не прогнозують. Вітер переважно західний, 5–10 м/с, він приноситиме додаткову прохолоду.

Температура повітря вночі становитиме +9...+15 °С, у південній частині — +13...+18 °С. Вдень повітря прогріється до +21...+26 °С, а на Закарпатті, півдні та південному сході країни — до +30 °С.

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У Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +5...+10 °С, а вдень — +15...+20 °С.

Таким чином, найтепліше 3 вересня буде на Закарпатті, півдні та південному сході України, тоді як у Карпатах очікується найнижча температура.

Скриншот прогнозу Укргідрометцентру/ Facebook

Новини.LIVE інформували, що вересень в Україні може виявитися теплішим за звичний, а середня температура — перевищити кліматичну норму. Літнє тепло здатне затриматися на значну частину місяця і навіть перейти на початок жовтня. Водночас синоптична картина не буде стабільною.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 25 жовтня 2026 року Україна перейде на зимовий час — о 04:00 годинники потрібно буде перевести на 03:00. Це означатиме додаткову годину сну, хоча організму може знадобитися час для адаптації до нового режиму. Водночас скасування сезонного переведення годинників в Україні поки не набуло чинності, тому восени діятимуть чинні правила.